نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضا في أسعار الحبوب الغذائية

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الحبوب الغذائية انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال، لافتا إلى أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألف وخمسمائة جنيه للطن إلى 12 ألف وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن جميع أسعار الغلال انخفضت حيث انخفض إردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعة "حورس"من 2800 للإردب إلى 2000 جنيه زنة الإردب 160 كيلو، وانخفض إردب السمسم زنة 120 كيلو من 14 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

وأشار أبو صدام، إلى أن طن فول الصويا انخفض لدي تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقه إلي 29 ألف جنيه للطن حاليا وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلي 65 ألف جنيه وانخفض طن الكراويه من 115 ألف جنيه الي 75 ألف جنيه وانخفض سعر طن الكسبره من 70 ألف جنيه إلي 40 الف جنيه، وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه الي 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر إردب الشعير من 2000 جنيه للإردب زنة 125 كيلو إلى ألف وخمسمائة جنيه.

وأكد عبد الرحمن، أن انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر وأن ارتفاع الأسعار كان سببه الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات، وأن كافة الأسعار سوف تنخفض الأيام القادمة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.