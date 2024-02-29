الخشت: المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 جاهزة للافتتاح

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإسباني ويبومتركس ودخولها ضمن أفضل 500 جامعة من بين 30 ألف جامعةعالمية، وأصبح ترتيبها 499 بعد أن كانت في المرتبة 724 عام 2017.

وقدم المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، تقريرًا ماليًا حول ماتم إنفاقه من الموارد الذاتية للجامعة على المشروعات التعليمية والإنشائية الكبرى حيث تم الإنفاق على المشروعات الكبرى بنسبة 80٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل 20٪؜ من الموازنة، وبلغت نسبة الإنفاق في الباب الثاني ٦٢٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل إنفاق ٣٨٪؜ من الموازنة ، بخلاف المنصرف من الموارد الذاتية للكليات.

وقال أمين عام الجامعة، إن ممثل وزارة المالية، أشاد بأن جامعة القاهرة هي الجامعة الوحيدة التي تعدى إجمالي إنفاقها من مواردها الذاتية في مجموع الموازنة 70٪؜ وتعدت بذلك كافة الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال المجلس، الالتزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء في كل الملفات.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، تقريرًا هندسيًا فنيًا حول ما تم إنجازه في مشروع مستشفي معهد الأورام 500 500 بالشيخ زايد، وانتهاء المرحلة الأولى منه وأصبحت جاهزة.

ووافق المجلس، على تقديم دعم مادي تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه لمستشفى الطلبة للإنفاق علي جميع متطلبات الرعاية الصحية لطلاب الجامعة بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لكلية الطب البيطري لإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم داخل الكلية، وتقديم 6 ملايين جنيه لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لصرف أتعاب الأطباء والاستشاريين.

كما وافق المجلس، على التبرعات المقدمة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة للمستشفيات وتحمل نفقات علاج عدد من الحالات المرضية وتوفير مستلزمات العلاج، وتقديم الدعم المادي لطلاب الجامعة والذي يشمل المصروفات الدراسية وغيرها من أوجه الدعم التي يحتاج إليها الطلاب غير القادرين.

ووافق المجلس، على مذكرة التفاهم بين الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات والتي تتعلق ببنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني لتطوير مشروع لإدخال تدابير كفاءة الطاقة، واتفاقية التعاون مع جامعة إيست لندن، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري وجامعة سول الوطنية بكوريا الجنوبية في مجال التبادل والتعاون الأكاديمي.

كما وافق المجلس، على تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لعدد من طلاب الجامعة الذين شاركوا في احتفال قادرون باختلاف في نسختها الخامسة ويبلغ عددهم 6 طلاب من كليات الجامعة المختلفة.

ووافق المجلس، على استحداث وحدة التدقيق والترجمة التخصصية للبحوث العلمية تتبع الإدارة العامة للبحوث العلمية بالجامعة، من أجل النهوض بمختلف الأنشطة والممارسات البحثية بمختلف كليات ومعاهد الجامعة والذي يسهم في تقدم الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

ووافق المجلس أيضا، على المقترح المقدم من مؤسسة ASIC البريطانية للحصول على الاعتماد الدولي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ووافق المجلس، على تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه لتمويل مشروعات متعددة التخصصات بكلية الصيدلة وذلك من خلال التمويل الذاتي من صناديق الكلية.

كما وافق المجلس، على اللائحة المالية والإدارية للمركز البحثي للدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر باعتباره مركزا بحثيا وتدريبيا وخدميا.