المهرجان الدولي للفيلم القصير جدًا يفتح باب المشاركة في دورته التأسيسية

قررت إدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا المقرر إطلاق دورته التأسيسية في الفترة من ٧ وحتى ١٦ يونيو المقبل بمدينتي الجلالة والعين السخنة فتح باب الاشتراك في مسابقاته الأربعة للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية والتحريك ومشاريع الطلبة خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 30 أبريل المقبل.

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، إن شروط ومعايير المشاركة هي ألا تزيد مدة الفيلم عن الخمس دقائق بالتترات وأن يكون الفيلم تم إنتاجه بين عامي 2023 و2024 .

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، إنه يمكن لصناع الأفلام الراغبة في المشاركة التقدم بأعمالهم عبر الموقع.

وأضاف أن المهرجان يستضيف خلال فعالياته الدورة الـ٢٦ لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المهرجانين.

ومن جانبه، كشف زياد باسمير منسق عام مهرجان ترى كور الفرنسي عن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة السينمائية على هامش المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا بمصر منها عدد من الورش الخاصة بفنون صناعة الفيلم القصير جدا من الفكرة وحتى شاشة العرض بخلاف العروض الشاطئية لأفلام مسابقات المهرجان الدولي و أفلام مهرجان ترى كور.

عن المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا

تنظم المهرجان مؤسسة ضي للثقافة والإعلام وهو أول مهرجان نوعي خاص بالأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها الخمس دقائق ويتضمن مسابقات للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية والتحريك ومسابقة خاصة بمشاريع طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية.

يقام المهرجان سنويا خلال شهر يونيو بالتزامن مع مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا وينظم عددا من الورش والندوات الخاصة بالفيلم القصير جدا .