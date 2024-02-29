اليوم.. انطلاق أولى جولات دور الثمانية لدوري سيدات الطائرة

تبدأ اليوم الخميس، أولى منافسات دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 4 مواجهات.

وتشهد المواجهات، لقاءات بين كل من الأهلى مع الشمس وسبورتنج مع الصيد وسموحة مع الزهور والزمالك مع نادى دجلة.

وتستضيف المنافسات اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيُعقد فى أغسطس المقبل.