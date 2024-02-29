رباب حسامة أول حكمة مصرية وأفريقية في الخماسي بأولمبياد باريس 2024

اختار الاتحاد الدولي للخماسي المحكمة الدولية "رباب حسامة" للتحكيم في مسابقات الخماسي بأولمبياد باريس 2024، وبذلك تعتبر أول مصرية وأفريقية والوحيدة من العنصر النسائي التي تنضم للتحكيم في الأولمبياد.

وأثبتت "رباب" أحقيتها في هذا الاختيار بعد مسيرة مشرفة في الخماسي داخل مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا حتى أنها أول حكمة دولية معتمدة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن قارة أفريقيا وعملت كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد المصري سابقًا وهذه الإنجازات أهلتها لهذا الاختيار الدولي باسم مصر وتمثيل مصر عالميا.

وسوف تقام أولمبياد باريس هذا العام في شهر أغسطس وتقام منافسة الخماسي الحديث من ٨ أغسطس حتى ١١ أغسطس في قصر فيرساي وصالة باريس نورد، وستشهد البطولة مشاركة عدد رياضيين مساو للعدد الذي شارك في طوكيو عام 2020 بعدد 72 مشتركا منهم 36 في منافسة السيدات و36 في منافسة الرجال.