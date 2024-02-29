اختراعات غيرت البشرية.. قصة اختراع وتطور السيارة

اختراع السيارة واحد من الاختراعات التي توصل إليها البشر وساهمت في تغير الحياة البشرية وتطورها فهذا الاختراع من الأمور التي سهلت حياة البشر بشكل غير مسبوق وساعدت في انتقاله من مكان لآخر بشكل اسرع وبه الكثير من الراحة على عكس طرق الانتقال الاخرى التي كانت مرهقة بشكل كبير وتستغرق وقت أطول كما أن هذا الاختراع الذي ظهر لأول مرة عام 1769 ساهم في تطور الحضارة البشرية، وقام باختراعها "نيكولاس جوزيف" و"كارل بنز" وكان الاختراع بسيط في بدايته عبارة عن عربة لها عجلات تنقل الركاب.

كان اختراعهم أيضًا يمتلك محرك أو موتور وكان الاختراع له أكثر من شكل، "السيارة البخارية، والتي تعمل بالبنزين، والكهربائية، ونتيجة ارتفاع تلوث الهواء فيما بعد صنعت السيارة التي تعمل بالطاقة البديلة مثل "الكحول الحيوي، الديزل الحيوي، الكهرباء المخزنة على شكل بطاريات، الهيدروجين، الغاز الطبيعي، الميثان غير الأحفوري، وزيت الخضروات، وغيرها من المصادر، اختراع السيارة مر بعدة مراحل وهناك كثير من المخترعين الذين نسب إليهم الاختراع ولكن "نيكولاس جوزيف" انشأ أول مركبة ميكانيكية ذاتية الحركة و"كارل بنز" هو من اعترف به كمخترع للسيارات الحديثة.

وتطور الاختراع بشكل أكبر عندما قام "كارل بنز" عام 1885 بتصميم وصناعة اول سيارة عملية في العالم لتكون مدعومة بمحرك احتراق داخلي وفي 29 يناير 1886 حصل "بنز" على براءة اختراع للسيارة التي تعمل بالوقود وثلاثية العجلات وصنعت أول سيارة ذات أربع عجلات عام 1891 وأصبحت شركة "بنز" أكبر مصنع للسيارات بحلول عام 1900، ظهرت السيارة الهجين وانتشرت السيارة على نطاق واسع أواخر التسعينات وانطلقت شركات السيارات حول العالم لصناعة سيارات منافسة.

ومن هنا أصبح وجود السيارة يعمل على تحسين حياة البشر، وسيلة للنقل والسفر بدون إرهاق كبير، تحسين كفاءة الوقود وجعل السيارة صديقة للبيئة وأصبح التطور البشري يسير بشكل أسرع.

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