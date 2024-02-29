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الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. «عبد الشافي» يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

عبد الشافي لاعب الزمالك
عبد الشافي لاعب الزمالك
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يسافر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى ألمانيا، وذلك للخضوع لجراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.


ومن المقرر أن يغيب عبد الشافي عن الزمالك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر ثم يعود للانتظام في التدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

ويواجه فريق الزمالك، الداخلية مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

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