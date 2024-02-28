الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي بحرب الإبادة الجماعية على غزة لتعميق الاستيطان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يستغل الانشغال العالمي بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لتعميق الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر فرض المزيد من الوقائع والتغييرات الاستيطانية على الأرض.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "الاستعمار بكافة أشكاله واعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال كما يحدث في مسافر يطا".

كما أدانت الوزارة ما كشفت عنه حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بشأن مُخطط تمت المصادقة عليه وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالترويج له لبناء مُستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بما يعنيه ذلك من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا المخطط الاستيطاني العنصري، وتعتبره إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين، وإدخال متعمد لساحة الصراع في دوامة من العنف وتكريس الاحتلال لا تنتهي، ردًا على جميع المطالبات والمواقف الدولية الداعية لوقف الحرب وحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على أرض وطنه".

وأشارت إلى أن "اليمين الإسرائيلي الحاكم يستنجد بدوامة العنف والحروب وخلق الفوضى في الإقليم لتنفيذ المزيد من مشاريعه الاستيطانية لإطالة أمد بقائه بالحكم".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2334 يشجّع حكومة الاحتلال على التمادي في توسيع الاستيطان وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".