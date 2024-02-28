أمانة التدريب والتثقيف المركزية بـ"مستقبل وطن" تضع رؤيتها بشأن توعية المجتمع

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد الجندي، اجتماعا تنظيميا، مع هيئة مكتب الأمانة وأمناء التدريب والتثقيف بالمحافظات،في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وكشف النائب أحمد الجندي، عن رؤية الأمانة بشأن التثقيف ونشر الوعي، من خلال الصالونات الثقافية والجلسات النقاشية، والأنشطة المرتبطة بالمناسبات القومية.

وخلال الاجتماع تم عرض مجموعة من الأفكار تهدف لنشر الوعي في المجتمع النسوي ومواجهة محاولات التضليل والفتنة والتزييف وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عدد من القضايا والملفات، كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات.