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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. وصول الدفعة الأولى من أموال صفقة «رأس الحكمة»

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 29 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

من يملك معاقبة إسرائيل؟!.. اتهام تل أبيب أمام «العدل الدولية» بعرقلة تقرير مصير الفلسطينيين

مجاعة وشيكة.. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع فى شمال القطاع

وصول الدفعة الأولى من أموال صفقة «رأس الحكمة»

الرئيس: لم نغلق معبر رفح.. ونأمل فى التوصل إلى هدنة قبل رمضان

السيسى فى حفل «قادرون باختلاف:» أهل الإمارات حبايبنا.. وطفل فلسطينى للرئيس: «نفسى أحضنك وأبوسك»

«مقترح ماكرون» يثير الجدل.. رفض غربى وتحذير روسى من إرسال قوات إلى أوكرانيا

رقم قياسى.. رصد 11سفينة صينية حول تايوان

وزيرة فرنسية: إغلاق كلية إسلامية بسبب تمويلها المشبوه

العدد
إسرائيل راس الحكمة الدفعة الأولى صفقة الامم المتحده