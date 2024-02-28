"معايير الجودة في بناء الاختبارات الإلكترونية" دورة تدريبية بجامعة أسيوط

عقد مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، ، اليوم الأربعاء ٢٨ من فبراير ،؛ دورة تدريبية حول: "معايير الجودة في بناء الاختبارات الإلكترونية "، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز،

أكد الدكتور أحمد المنشاوي: إن التدريب يأتي في إطار اهتمام جامعة أسيوط؛ بمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق، وتحسين، وتطوير أساليب، وإجراءات العمل؛ خاصةً في الوقت الذي تتجه فيه جهود الدولة المصرية، نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أهمية موضوع الورشة؛ حيث يسهم تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية في توفير الجهد، والوقت، بمختلف كليات الجامعة العلمية، والنظرية.

حاضر خلال الدورة التدريبية: الدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وشارك فيها (٥٥) متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

وخلال محاضرته، أوضح الدكتور محمد محمد سليمان؛ الفرق بين الاختبارات التقليدية، والإلكترونية، والفرق بين التقويم، والتقييم، والقياس، والاختبار، ومفهوم، ونشأة الاختبارات الإلكترونية، وأهداف الاختبارات التقليدية، والإلكترونية، وخصائص، ومزايا الاختبارات الإلكترونية، وبرامج تصميم الاختبارات الإلكترونية، وأنماط الاختبارات الإلكترونية، ومعايير الجودة في تصميم الاختبارات الإلكترونية، والاختبار المعياري، وأبرز معايير جودة الاختبارات الإلكترونية.

