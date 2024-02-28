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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة العريش يتفقد استعدادات المدن لشهر رمضان المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قام  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بزيارة تفقدية للمدن الجامعية (البنين – البنات)، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأبنائه الطلاب، والتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام بالطلاب.

رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة خلال زيارته على أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، كما أكد  على حرص الجامعة على تهيئة جو أسري للطلاب لتسود المودة والألفة بين الطلاب واستمع  لمقترحات الطلاب.

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