حرائق غابات فيكتوريا تجبر 30 ألف شخص على ترك منازلهم

أصدرت السلطات الأسترالية أوامر بإجلاء نحو 30 ألف شخص من منازلهم في بعض مناطق ولاية فيكتوريا، وذلك بسبب حرائق الغابات المستعرة التي اعتبرت أسوأ موجة حرائق تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

واندلعت حرائق الغابات في الولاية منذ يوم الخميس الماضي، وخرجت عن السيطرة بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة والرياح القوية. ونتج عن هذه الحرائق تدمير ستة منازل على الأقل، بينما أعربت السلطات عن قلقها من احتمال انتشار الحرائق إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية.

وتأتي هذه الحرائق بعد أكثر من أربع سنوات من حرائق غابات مدمرة اجتاحت جنوب شرق أستراليا، وأودت بحياة 33 شخصًا.

وكانت السلطات الأسترالية قد حذرت يوم الاثنين من احتمال انتشار المزيد من حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب توقعات ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح.

وذكر راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن المئات من رجال الإطفاء يعملون على احتواء حريق غابات ضخم مشتعل منذ أيام بغرب ولاية فيكتوريا. بينما أعربت السلطات عن قلقها بشكل خاص من يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية وأن تشتد قوة الرياح.

ودعت إدارة الإطفاء بالولاية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة التحذيرات التي تصدرها السلطات بشأن الحرائق بشكل دوري.