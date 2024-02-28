وزير الاتصالات يلتقي مسئولى عدد من الشركات العالمية لبحث جذب استثمارات جديدة

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ركزت على دفع سبل التعاون وفتح آفاق جديدة من التعاون وجذب استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذى لشركة "زد تى إي" ZTE ؛ وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون فى مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمى، والاستفادة من خبرات الشركة فى مجال البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس، وتوفير حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الاتصالات والإنترنت فى المناطق الريفية والنائية.

كذلك شهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة شركة "زد تى إي" ZTE فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة.

كما بحث وزير الاتصالات مع أوليفر توزيك رئيس شركة سيسكو Cisco لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع فى حجم أعمال مركز الشركة فى مصر.

وفى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، وتعميق التصنيع المحلى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشارلى قواس رئيس مجموعة حلول أشباه الموصلات بشركة "برودكوم" Broadcom؛ تم خلاله استعراض استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات وبحث فرص التعاون والاستثمار بهذا المجال فى مصر وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وفى ذات السياق بحث طلعت مع كارستن جويكى رئيس شركة "زيكسل" Zyxel للاتصالات فرص التعاون فى تصنيع أجهزة الاتصالات بمصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارينا والتر نائب الأمين العام ومدير المكتب الإقليمى العربى فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك فى إطار مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) مع عدد من الشركاء الدوليين لدعم جهود التحول الرقمى على المستوى العالمى.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للتحديات التى تواجه المجتمع فى عدة مجالات. حيث تم مناقشة فرص التعاون لتعزيز قدرات المركز فى تنفيذ مشروعات لتطوير حلول مبتكرة تخدم أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتماشى مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال وتعزيز الشراكات الدولية.

كذلك تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وبحث فرص التعاون لتعزيز جهود الدولة فى هذا المجال والمشاركة في دعم هذا المجال على المستوى الإقليمى والعالمى.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد أجرى زيارة إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024 الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم.

تضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، ونائب وزير التجارة الخارجية بالسويد، وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.