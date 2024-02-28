الـ"كاف" يعلن تغيير حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاربعاء، بتغيير حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة من عصر الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تغيير طاقم الحكام ليكون من جنوب أفريقيا بدلا من طاقم الحكام الرواندي الذي أعلن عنه الكاف في وقت سابق بقيادة الحكم صامويل أوكوندا، ويعاونه دودوين موتيمانا المساعد الأول، وديديه إيشيموي المساعد الثاني، وجون كلود إيشيموي الحكم المساعد الرابع.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من، جيلي ألفريد، وكاجارا موكوينا المساعد الأول، وخاموسي رازوميساني المساعد الثاني، وماسيكويل بامبيسو الحكم الرابع.

وودع الفريق السماوي دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة من مازيمبي بثلاثية في الجولة الماضية، كما خرج فريق نواذيبو الموريتاني ايضا من نفس الدور.