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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا.. مركز إبداع ينظم حفلًا لـ"كورال ستارز" بقبة الغوري

حفل فرقة كورال ستارز
حفل فرقة كورال ستارز
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يقيم مركز إبداع (قبة الغوري) بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السابعة مساء غدا الخميس، حفل غنائي لفرقة "كورال ستارز" قيادة وتدريب المايسترو مها محمد إبراهيم.

تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية، عبر رحلة فنية يلتقي فيها محمد عبد الوهاب مع فرانك سيناترا، ومنير مراد مع بوب ديلان، وعمر خيرت مع الرحبانية، وعمرو دياب مع أشهر الاغاني الإيطالية من نابولي وغيرهم.

يشارك مع الكورال بالعزف صوليست عهود عبد الحليم، وصوليست رامى كامل، مصاحبة بيانو ساره موسي.

كورال "ستارز" هو الفريق الموسيقي لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، والذي يقدم خلال الحفل مجموعة صاعدة من الأصوات الموهوبة من الطلبة والطالبات، كما يشارك في الغناء الدكتورة عهود عبد الحليم، والدكتور رامي كامل.

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