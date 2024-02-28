رمضان 2024.. أحمد شيبة يغني تتر مسلسل "حق عرب"

يغني المطرب الشعبي أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب" الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يُعرض مسلسل "حق عرب" حصريًا على قنوات ON، خلال شهر رمضان 2024، اعتاد الجمهور على ظهور الفنان أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني حيث قدم العام الماضي مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، سهير المرشدي وآخرين من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.