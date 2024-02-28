ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"نقيب أطباء القاهرة" تخاطب "الأعلى للإعلام" للتصدي للوصفات الطبية المضللة

نقابة أطباء القاهرة
نقابة أطباء القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب مجلس نقابة أطباء القاهرة  من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل لحظر ظهور الأطباء أعضاء النقابة على شاشات التليفزيون والفضائيات ، وفى البرامج الإذاعية إلا بعد الحصول على تصريح من نقابة أطباء القاهرة .

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة  إن القرار جاء انطلاقا من دور نقابة الأطباء في تطبيق اللوائح والمعايير المهنية  التي تحافظ على سمعة الأطباء وسلامة المرضى على حد سواء ، والسياحة العلاجية التي تتأثر سلبا بالممارسات الضارة لبعض الأطباء على شاشات الفضائيات .

وتابعت "غالب " ؛ وردت إلينا العديد من شكاوى المواطنين ، بتعرضهم لرسائل مضللة ووصفات طبية غير سليمة ، من بعض الأطباء ممن ثبت عدم تطابق تخصصاتهم العلمية مع المؤهلات المعلن عنها على شاشات القنوات الفضائية وكذلك تباين المؤهلات والشهادات المعلن حصولهم عليها عما هو مسجل بالنقابة الأمر الذى يعد مخالفة جسيمة لضوابط ممارسة المهنة ويؤدى لنتائج شديدة الخطورة على المرضى والمجتمع

مجلس نقابة أطباء القاهرة تصريح من نقابة أطباء القاهرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام