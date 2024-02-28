انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3050 جنيها

استمرت أسعار الذهب المحلي في التذبذب والتحركات السريعة في نطاق تداولات محدد، وذلك في ظل عدم استقرار الأسواق حتى الآن واستمرار البحث عن اتجاه للذهب بعد الهبوط الحاد الناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3050 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في الهبوط ويفقد 70 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2980 جنيها للجرام.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيها ليغلق عند المستوى 3050 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3000 جنيه للجرام، وخلال تداولات الأمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيها للجرام.

يبقى التذبذب في أسعار الذهب المحلي هو السائد منذ انتهاء موجة الهبوط الحاد في سعر الذهب، واستمر التذبذب في سعر الذهب بين 2900 – 3150 جنيها للجرام.

وقال تقرير جولد بيليون، إن عدم الوضوح الآن هو السائد بالنسبة لتوقعات الذهب، فالانخفاض الأخير من مستويات 3500 جنيه للجرام لا يزال يعد انخفاضا تصحيحيا، خاصة بعد موجة الارتفاع الحادة في سعر الذهب منذ بداية العام وحتى تسجيله مستويات بالقرب من 4200 جنيه للجرام.

وبعد التراجع الذي شاهدناه في الأسعار بالتزامن مع انخفاض الدولار في السوق الموازي بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، عاد الطلب إلى الطور من جديد من قبل المستهلكين في محاولة لاستغلال الضعف الكبير في مستويات الأسعار، وقد ساعد هذا الطلب على عودة السعر إلى الارتفاع حتى المستوى 3150 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب اليوم يأتي بالتوازي مع انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، وقد أشار مستشار وزير التموين لقطاع الذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب الحالية تعادل السعر العالمي للذهب، وأنه لن يحدث المزيد من التراجع خلال الفترة القادمة في ظل حدوث توازن حالياً بين السعر المحلي والعالمي.

يبقى الترقب متواجد في الأسواق بشكل عام لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تصريح أخير من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق توصل لحل للقضايا الرئيسة مع مصر، وأن اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل إضافية ستكون خلال أسابيع.

السعر المحلي:

استمر التذبذب في سعر الذهب المحلي منذ يوم أمس فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 ليسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام وهو المستوى الذي يمثل سقف التداولات منذ انتهاء موجة الهبوط الحادة الأخيرة في أسعار الذهب.

ويظل التذبذب بين مستويات 2900 – 3150 جنيها للجرام حتى يأخذ الذهب اتجاه جديد في الحركة وفقاً لتغير العوامل السوق وحركة الدولار في السوق الموازي. وفي حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام.