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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. السيسي: الاحتفال بأبطال قادرون باختلاف من أجمل أيام العام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تشرف بحضور احتفالية "قادرون باختلاف"، وبهذا اليوم، لأنه يوم من أجمل أيام العام ونعيش عليه السنة كلها، مضيفًا: "مش ببالغ في كلامي ولكن إحنا نعيش في عالم الحقيقة فيه مش واضحة ودي حكمة ربنا، ولكن في يوم تاني هنشوف كل حاجه واليوم دا سواء طال أو قصر الزمان فإنه سيأتي".

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأربعاء: "يتبقى العمل الطيب فقط سواء يقوم به الشخص لنفسه أو لغيره، ونعتبر احتفالية اليوم فرصة لنا كلنا أن نرى عظمة ربنا وقدرته في خلقه وكمان إن الثمن المفروض نقدمه شكر وتقدير للي إحنا فيه".

 

احتفالية قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية الحقيقة