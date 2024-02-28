برلمانية: السيسي قدم لقادرون باختلاف ما لم يقدمه رئيس آخر

قدمت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للأشخاص "قادرن باختلاف"، مؤكدا أنه قدم لهم ما لم يقدم رئيس آخر، فالرئيس السيسي أب لجميع المصريين .

وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، ان الإنسانية والرحمة جزء اصيل من مجتمعنا ، موضحة أن القيادة السياسية لن تستثنى أي فصيل في الدولة من اهتماماتها بل هناك اهتمام واضح بجميع المواطنين في وقت كان هناك تهميش واضح لهم، مشيرة إلى حرص الرئيس على الاهتمام والدعم المتواصل يؤكد على التحدي والمثابرة والتغلب على الظروف .

وأشادت خطاب بتصريحات الرئيس وحديثه مع الأطفال خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، موضحة أن هذا اليوم وما نشاهده من فاعليات وفرحة الأطفال، نعيش عليه طوال السنة بفرحة وسعادة .

وشددت خطاب على أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم، كما أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وقامت بدور كبير في دمجهم في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضدهم، قائلة: دولتنا كبيرة وعظيمة.

