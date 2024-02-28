صورة تذكارية.. الرئيس السيسي يهنئ أبطال قادرون باختلاف - فيديو

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال قادرون باختلاف على حصدهم ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية في الرياضات المختلفة، حيث قام الرئيس والحضور بالوقوف والتصفيق لهم عن إنجازاتهم المُشرفة، معقبًا: "ألف أهلًا وسهلًا".

وقال البطل محمد عيد أبو جودة بطل العالم في السباحة ذوي الهمم: "السنة اللي فاتت لما حضرتك اتصورت معانا وعدناك هنرجع بميداليات كتيرة من البطولة في فرنسا، وأنا الحمد لله حصلت على الذهبية والفضية والبرونزية ورفعت علم بلدي وبوعد حضرتك البطولة الجاية هرفع علم مصر تاني.. شكرا سيادة الرئيس أبطال مصر بيحبوك جدًا".

وقال البطل علي عبد الله بطل العالم في ألعاب القوى لذوي الهمم: "أنا كمان حصلت على 3 ميداليات فضية في بطولة العالم فرنسا التي أقيمت في عام 2023"، وبطلب من حضرتك رعاية دورة الألعاب العالمية عام 2027، وتشرفنا بحضورك لحفل الافتتاح، لأنها هتبقى المرة الأولى التي ستستضيف مصر بطولة عالم خاصة بذوي الهمم، وأنا فخور بنفسي لأني اللي صممت شعار دورة الألعاب الرياضية مصر 2027.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة لطلبات الأبطال الرياضيين، حيث سيرعى دورة الألعاب العالمية لعام 2027، قائلًا: "لو عايش ومن أهل الدنيا هبقى موجود"، وطلب الرئيس السيسي من أبطال مصر التقاط صورة تذكارية معهم على المسرح.