إقبال كثيف من أهالي الشلاتين وحلايب وأبو رماد على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

شهدت عيادات قافلة جامعة عين شمس التنموية لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد إقبالا كثيفا على مدار ثلاثة أيام متتالية وسط إشادة من قيادات المحافظة والأهالى باهتمام الأطباء وكفائتهم وعناية واهتمام القائمين على العمل بالقافلة وتوفير قدر كبير من احتياجات أهالى المنطقة.



يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح.د .عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة وتنسيق طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وتأتى القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار

وشارك بها كلية الطب والمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان والتمريض والصيدلة

وتضمنت فعاليات القافلة إلى جانب خدماتها الطبية والدوائية؛ توزيع مواد غذائية وعدد من حملات التوعية لطلاب المدارس ومعهد التمريض.