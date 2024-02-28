ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إقبال كثيف من أهالي الشلاتين وحلايب وأبو رماد على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت عيادات قافلة جامعة عين شمس التنموية لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد إقبالا كثيفا على مدار ثلاثة أيام متتالية وسط إشادة من قيادات المحافظة والأهالى باهتمام الأطباء وكفائتهم وعناية واهتمام القائمين على العمل بالقافلة وتوفير قدر كبير من احتياجات أهالى المنطقة. 

 

 


يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح.د .عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة وتنسيق  طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة. 
وتأتى القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار 
وشارك بها كلية الطب والمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان والتمريض والصيدلة  
وتضمنت فعاليات القافلة إلى جانب خدماتها الطبية والدوائية؛ توزيع مواد غذائية وعدد من حملات التوعية لطلاب المدارس ومعهد التمريض.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الشلاتين و حلايب و أبو رماد المستشفيات الجامعية تعليم الكبار توزيع مواد غذائية