مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد عدد من الندوات بكلية الزراعة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 230، على تنظيم كلية الزراعة لعدد من الدورات التدريبية منها "تقنيات ترشيد استخدام مياه الرى في مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة" وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الأراضي وأخرى حول "إيجابيات وسلبيات التواصل الاجتماعي في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر"، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن طالب كلية الزراعة لا بد، أن يجمع بين الجانبين النظري والعملي الذي يتم من خلال الدورات وورش العمل التدريبية للطلاب داخل الكلية وخارجها وذلك لأهمية الزراعة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الهدف من ندوة "ترشيد استخدام مياة الري" هو عرض مزيد من التقنيات والحلول الحديثة للاستفادة الأمثل من موارد المياه المتاحة في مصر بهدف استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية بكفاءة عالية مع الحفاظ على استدامة استخدام المياه. وتأتي هذه الندوة للتركيز على أهمية ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة لضمان توفير المياه للأجيال القادمة.

وأضاف أن الغرض الأساسي وراء عقدة ندوة "إيجابيات وسلبيات التواصل الاجتماعي في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر" توعية أعضاء هيئة التدريس بالكلية والخريجين والطلاب بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي لدعم القطاع الزراعي المصري والنهوض به، وتسليط الضوء على السلبيات المحتملة لبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وكيفية التصدي لها.