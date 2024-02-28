"مياه سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان

نظمت شركة مياه الشرب الصرف الصحى في سوهاج، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان والتعاطي وأضرار المواد المخدرة على الصحة وتأثيرها السلبى على المجتمع.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب: إن الهدف من تلك الندوات رفع وعى العاملين بمخاطر الإدمان وآثاره المدمرة على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم التعريف بأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، والذى يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأكد أن توفير بيئة عمل صحية خالية من تعاطى المواد المخدرة ينعكس بشكل إيجابى على تحسين معدلات أداء العاملين وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل أمن ومستقر.

وأشار الأستاذ محمد شحاتة منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى مخاطر الإدمان وأضرار المواد المخدرة وكذلك أنواعها وصورها، وأكد على ضرورة الاهتمام بتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت المختلفة حول مخاطر الإدمان والتى تؤثر على سوق العمل والعمال هذا بالإضافة إلى التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتى منها توفير الخدمات العلاجية مجاناً وبسرية تامة.