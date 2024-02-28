لن تمشي وحدك.. اللاعب والمدرب ينويان الرحيل.. من صلاح لـ"يورجن كلوب" رحلة 8 ألقاب في ليفربول

يبدو أن الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، لم يرتبط فقط بالريدز، بل ظهر للعيان أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق جمعت بينهما علاقة وارتباطا نجح كل منهما على أثرهما، وحققا ألقاب تزينت بها قلعة "أنفيلد" منذ انضمامها لها.

ويبدو أن الثنائى عزما على الرحيل معًا من قلعة أنفيلد، بعدما أعلن يورجن كلوب رحيله عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجارى، وظهور تقارير تفيد بوجود عروض كبيرة لمحمد صلاح من أجل الانضمام للدورى السعودى فى زيه الجديد، وفتح الإدارة القطرية لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى خزائنها من أجل "مو".

ووصل الألمانى يورجن كلوب إلى قلعة "أنفيلد"، فى يوم 6 أكتوبر 2015، بعد إقالة رودجرز، أى قبل قدوم الفرعون المصري محمد صلاح إلى ليفربول بموسم ونصف، فشل خلالها كلوب فى تحقيق أى لقب مع الريدز بعد وصوله إلى نهائيا الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وبعدها بموسم ونصف، وصل الفرعون المصرى محمد صلاح إلى ليفربول فى يونيو 2017، ومن هنا بدأت الألقاب تتوالى على "مو" وكلوب، بعد أن عانى صلاح فى تجربته الأولى فى البريميرليج برفقة تشيلسى.

وبحصد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كارباو"، يوم الأحد الماضى، على حساب فريق تشيلسى، بهدف قاتل بالدقيقة الـ 118 من عمر الشوط الثانى الإضافى، توج صلاح وكلوب مسيرتهم مع ليفربول بـ8 ألقاب.

وأصبح الفرعون المصرى خلال تلك الفترة وحتى يوم كتابة تقريرا، الهداف التاريخى للفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بواقع 205 أهداف و89 أسيست خلال 333 مباراة خاضها مع ليفربول فى جميع المسابقات.

وبدأت ألقاب الألمانى يورجن كلوب مع ليفربول منذ قدوم الفرعون المصرى إلى قلعة "أنفيلد"، حيث تناغما معًا وقدم صلاح خلال تلك الفترة أفضل ما عنده، بعد أن قدم له كلوب كل الدعم النفسى والفنى، ليحصدا معاً الألقاب والتى جاءت كالتالى:

1- بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2018/ 2019، ووصيفًا له فى نسختى 2017/2018، 2021/2022.

2- كأس السوبر الأوروبي 2019.

3- كأس العالم للأندية 2019.

4- لقب الدوري الإنجليزي 2019 /2020، ووصيفاً له فى سختى 2018/2019، 2021/2022.

5- كأس كارباو 2021 /2022.

6- كأس الاتحاد الإنجليزي 2021/ 2022.

7- كأس الدرع الخيرية 2022.

8- كأس كارباو 2023 /2024.

وفشل الألمانى يورجن كلوب قبل قدوم محمد صلاح فى تحقيق بطولتى الدورى الأوروبى فى نسخة 2015/2016، وفى نفس الموسم كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كارباو".

وتسير الأمور فى موسم كلوب الأخير على ما يرام مع ليفربول؛ إذ يتصدر فريق الريدز حتى الآن ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، بفارق نقطة عن غريمه التقليدى مانشستر سيتى، وبنقطتين عن أرسنال محتل المركز الثالث، ويسير بخطى ثابتة فى مسابقة الدورى الأوروبى بعد وصوله لدور الـ 16.

ومن المقرر أن يلتقى فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول بنظيره ساوثهامتون، وذلك على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزى.