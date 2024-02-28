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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحتفل بجائزة صموئيل حبيب

جائزة “صموئيل حبيب”
جائزة “صموئيل حبيب”
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تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الاربعاء، بجائزة “صموئيل حبيب” للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي" أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة" للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي والخدمي التطوعي، وذلك في تمام الساعة ٦ مساءً علي ان  يبدأ الاستقبال الساعة ٥:٣٠ م بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

ويشارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية من نخبة المجتمع.

جدير بالذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية، ومديرها العام منذ عام 1950، وحتى رحيله في أكتوبر 1997. وهو أيضًا الرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر جائزة “صموئيل حبيب” للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي القيادات السياسية الدينية المجتمع