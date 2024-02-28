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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. الرئيس السيسي لـ"ذوي الهمم": يومكم جميل وبنعيش عليه السنة كلها

السيسي لقادرون باختلاف
السيسي لقادرون باختلاف يومكم جميل
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لذوي الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة لاحتفالية والمقامة بمركز المنارة الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي خلال حديثه لإحدى الناجيات من الحروق: "أنا اللي بشكركم إنتوا، ريماس وإنجي والفنان شيكو أهلا وسهلًا.. أنا اللي بشكركم".

وأضاف الرئيس السيسي: "اليوم بتاعكم دا والله بيبقي يوم جميل أوي، وبنعيش عليه السنة كلها ربنا يوفقكم".

وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:

تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف مركز المنارة الدولي الناجيات من الحروق شيكو