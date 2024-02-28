"فضل ليلة النصف من شعبان واستقبال شهر رمضان المبارك" ندوة بـ"آداب عين شمس"

نظمت اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "فضل ليلة النصف من شعبان واستقبال شهر رمضان"، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وإشرف محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، وتنسيق أحمد ديهوم رائد عام اسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

وحاضر بالندوة العالم الازهري عصام الروبي، الذي أكد أن فضل ليلة النصف من شعبان عظيم والتي يطلع فيها الله عز وجل على قلوب عبادة فيغفر لجميع خلقة إلا مشرك أو مشاحن، موضحا أن إحياءها يكون بالدعاء والتضرع إلى الله.

وأضاف الروبي خلال لقائه مع طلاب كلية الآداب بمدرج سفلي بالكلية أن ليلة النصف من شعبان فيها الكثير من الدروس المستفادة من مسألة تحويل قبلة المسلمين.

واضاف أنه تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شهر شعبان، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر ذلك برغبة قوية، ويقوم في كل يوم متطلعا مقبلا وجهة في السماء، يترقب الوحي الرباني حتى أقر الله عينه وأعطاه مناه وحقق مطلوبه بما ارضاه.

واختتم الروبي اللقاء برواية للبخاري ومسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها" لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان كله، وكان يقول:خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لايمل حتى تملوا، وكان أحب الصلاةإلي النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها".

وفي الختام قامت حنان كامل عميدة الكلية بإهداء درع الكلية للعالم الازهري أ. د عصام الروبي.