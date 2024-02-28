«من حجم غرفة لكف اليد».. تعرف على مراحل تطور اختراع الكمبيوتر

اختراع الكمبيوتر واحد من أهم وأبرز الاختراعات التي عرفتها البشرية، وتطور هذا الاختراع من أهم الأشياء التي تدرس للطلاب والأجيال؛ لأن التطور الذي شهده الكمبيوتر أو الحاسوب منذ ظهوره لأول مرة على حجم غرفة بالكامل حتى أصبح في حجم اليد ويقوم بعمل كل شيء يحتاج إليه الإنسان، اختراع الكمبيوتر وتطوره ساعد البشرية بشكل غير مسبوق وساهم في التطور الذي توصل إليه البشر في شتى المجالات، واللجوء لاختراع الكمبيوتر في البداية كان لأمور مهمة ولحل أزمات يحتاج إليها البشرية لم يكن للتسلية أو الترفيه، بدأت الحاجة لاختراع الكمبيوتر عام 1880 عندما إزداد عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية واستغرق الأمر سنوات لجدولة تعداد السكان وصلت لسبع سنوات وسعت الحكومة لإنجاز الأمر بشكل أسرع فجاء اختراع الكمبيوتر الذي كان بحجم غرفة بالكامل.

تطور الكمبيوتر مع الزمن حتى ظهر الهاتف المحمول الذي يقوم بعمل الكمبيوتر وتطوره حتى أصبح جهاز بحجم أصغر بكثير وأصبح من إصدار اللاب توب صغير الحجم والتابلت وكل هذه الأشكال التي تعمل عمل الكمبيوتر يمكن إنهاء العمل من خلالهم والاتصال بالانترنت والبحث عن أي شيء في العالم وإيجاد العاب، وتعود قصة الاختراع الذي يعد من أعظم اختراعات البشر لعام 1801 في فرنسا، حيث قام"جوزيف ماري جاكار" لاختراع نول الذي يستخدم بطاقات خشبية مثقوبة لنسج تصاميم القماش تلقائيا واخترع الكمبيوتر باستخدام بطاقات مثقوبة مماثلة.

وجاء العالم الرياضات الانجليزي "تشارلز باباج" في عام 1822 وتخيل آلة حسابية يتم تشغيلها بالبخار والتي من شأنها أن تكون قادرة على حساب جدول الأرقام وتصاميم المشروع وقامت بتمويله الحكومة الانجليزية ولكن كان يمتلك عيوب اكثر من قرن من الزمان وبالرغم من ذلك تم بناء الكمبيوتر الأول في العالم، ووصل العالم لعام 1890 وقام "هيرمان هوليريث" بنظام بطاقة مثقوبة لحساب تعداد السكان في عام 1880 ونجح في إنجاز المهمة على 3 سنوات ووفرت الحكومة بهذا الانجاز 5 مليون دولار وقد أسس هيرمان الشركة التي اصبحت في النهاية شركة IBM الشهيرة والرائدة في صناعة الكمبيوتر.

وفي عام 1936 دخل الكمبيوتر في مرحلة تطور جديدة عندما قدم "ألان تورينج" فكرة آلة عالمية وتسمى بآلة "تورينج" وهي قادرة على حساب أي شيء ومفهوم الكمبيوتر الحديث تعتمد على أفكار ألوان ولعام 1937 حاول أستاذ الفيزياء "جي في أتاناسوف" بناء أول جهاز كمبيوتر بدون تروس أو كاميرات او اعمدة وأحزمة، وقام في عام 1941 بتصميم جهاز كمبيوتر يمكن أن يحل 29 من المعادلات في وقتواحد وهذه المرة الأولى التي يكون فيها الكمبيوتر قادر على تخزين المعلومات على الذاكرة الرئيسية، وتم تأسيس الكمبيوتر الإلكتروني الأولفي عام 1943 حتى عام 1944 عندما قام اثنان من أساتذة جامعة بنسلفانيا وهما جون موشلي وجيه بريسبر به وفي عام 1946 تركالثنائي الجماعة وحصلا على تمويل خارجي بناء أول كمبيوتر تجاري.

أما تطور الكمبيوتر بشكله الحديث جاء في عام 1974 عندما اخترع وليام شوكلي وجون باردين صنع المفتاح الكهربائي بمواد صلبة، وفي عام 1953 قام "جراج هوبر" بتطوير أول لغة كمبيوتر والتي تعرف باسم كوبول وهي لغة برمجية تستخدم في النواحي التجارية، أما في عام 1954 تم تطوير لغة البرمجة فورتران وهي اختصار لصيغة الترجمة من قبل فريق من المبرمجين بقيادة جون باكوس، وفي عام 1958 قام كل من جاك كيبلي وروبرت نويس بالكشف عن الدوائر المتكاملة والتي عرفت باسم رقائق الكمبيوتر وقد حصل كيبلي على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.

في عام 1970 شركة لتطوير الكمبيوتر وصناعته أنشأت أول رقاقة ذاكرة ديناميكية وفي عام 1971 قامت شركة اخرى باختراع القرص المرن الذي يسمح بمشاركة البيانات داخل أجهزة الكمبيوتر، وفي عام 1973 أصلح الدخول على مواقع وشبكة الإنترنت ممكن وتوصيل عدة اجهزة كمبيوتر بالشبكة، وفي عام 1976 بدأ ستيف جوبز بتطوير كمبيوتر لشركة عملاقة وهو الأول مع لوحة الدوائر الواحدة، وفي عام1977 استطاع جوبز ايضا بانشاء جهاز متطور جديد يقدم رسومات ملونة ويتضمن محرك اقراص شريط كاست للتخزين.

وفي تطور جديد وضخم في عام 1981 أنشأ أول كمبيوتر شخصي واستخدم نظام تشغيل مايكروسوفت ويحتوي على شريحة انتل واثنين من الأقراص المرنة وشاشة ملونة، ومن هذا العام بدأ التطور في إمكانيات الكمبيوتر من الصوت وإضافة اللغات والموسيقى ثم تطوير محرك بحث جوجل في عام 1996 واستخدام الواي فاي كجزء أساسي للكمبيوتر والاتصال بالإنترنت دون أسلاك وبدأ ظهور متصفح جديد وشركات تطلق مواقع شهيرة مثل اليوتيوب الذي ظهر في عام 2005، وأصبح الهاتف المحمول في تطور ملحوظ مع تطور الكمبيوتر ويقوم باستخدام نفس البرامج والألعاب.

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