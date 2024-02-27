بالأسماء.. مصرع 4 أشقاء وابنة خالتهم في حريق شقة سكنية بالعجوزة

لقي 4 أشقاء وابنة خالتهم مصرعهم في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية نتج عن الحريق مصرع أربعة أطفال أشقاء ونجلة خالتهم وهم كلا من: "مها محمد حمزة" 8 سنوات، "صفا محمد حمزة" 6 سنوات، "حسنه محمد حمزة" سنة ونصف، "حسينه محمد حمزة" 3 سنوات، نجلة خالتهم "فاطمة نور البشير حمزة" سنة، جميعهم من دولة السودان، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.