طائرة الأهلي يتوج بالسوبر على حساب الزمالك

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على ‏التوالي، بعد أن تغلب على فريق الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا، قبل أن ينجح «رجال طائرة ‏الأهلي» في حسم النتيجة 3-1 بمجموع الأشواط والتتويج باللقب.‏

قدم الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، وتفوق في حائط الصد والإرسال والضربات الساحقة، لينهي ‏الشوط لصالحه بنتيجة 25-23، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 33-31، لكنه عاد مرة أخرى وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ليتقدم بشوطين لشوط، ثم واصل ‏اللاعبون الأداء القوي في الشوط الرابع لينتهي لصالح الفريق بنتيجة 25-22 وتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-1 بمجموع الأشواط.

كان «رجال طائرة الأهلي» قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد أن تخطى فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1 ‏في دور قبل النهائي للبطولة.‏

وعقب نهاية المباراة تسلم اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري كأس البطولة، الذي استحقوا الفوز به ‏عن جدارة.‏