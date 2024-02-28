مدينة السلام أفضل وجهة سياحية آمنة.. رئيس الوزراء: فوز شرم الشيخ يتوج جهود الدولة لتطوير المدينة باعتبارها "أيقونة للسياحة المصرية".. وخبراء: التنوع في الخدمات والأنشطة سر تميزها

من جديد عادت شرم الشيخ مدينة السلام لتتلألأ بين مدن العالم، وذلك بعد حصولها على الجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU"، فيما حصل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جائزة "رجل العام" من الفئة الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، الأمر الذي يعد تتويجًا للجهود التي تبذلها المحافظة في تقديم أرقى الخدمات السياحية على مستوى العالم.

"مدينة شرم الشيخ استحقت عن جدارة جائزة "افاسو الذهبية" لأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم أنها رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة، وأكثر المدن السياحية أمنا وسلاما، وأكثرها حميمية للسائحين، مؤكدا أنها من أفضل المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم"، بهذه الكلمات أعرب الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي AFASU، عن تقديره وفخره بفوز شرم الشيخ كأفضل مدينة.

رئيس الوزراء يثمن فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة

من جهته، ثمَّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية.

وأكد "مدبولي" أن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود مختلف أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، على مدار الفترة الماضية، لتطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لتتحول شرم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء، وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة، عبر تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي، كما يأتي هذا الفوز تكريما للسيد اللواء خالد فودة تقديرا لأعماله في خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة.

شرم الشيخ

شرم الشيخ

خبراء سياحة: فوز شرم الشيخ يأتي لتميزها في العديد من القطاعات

وفي هذا الشأن، قال الخبير السياحي أحمد بدوي، إن فوز شرم الشيخ بهذه الجائزة يأتي تتويجًا لتميزها في تقديم خدمة سياحية على أعلى مستوى، بالإضافة لطقسها الفريد المتميز بين دول العالم، وتنوع الوجهات السياحية الموجودة بالمدينة.

وأضاف "بدوي" أن طقس شرم الشيح إحدى مدن جنوب سيناء، وهي المحافظة التي تستقطب عدد كبير من السياح من كل بقاع العالم، وكذلك تستحوذ على عدد كبير من محبي السياحة الداخلية، بما تتمتع به المدينة من طقس دافئ ومناظر خلابة ومستوي خدمة متميز وخاصة في المنتجعات والفنادق المنتشرة في كل أرجائها.

ولفت الخبير السياحي إلى أن شرم الشيخ أصبحت واحدة من المقاصد السياحية المميزة التي يفضلها الملايين من السياح من كل دول العالم، كما أنها تتميز أيضا بوجود كوادر من العاملين في مجال السياحة والأنشطة المكملة لها يتعاملون بغاية الاحترافية والرقي مع السياح.

أما مجدى البنودي، الخبير السياحي، أن التنوع الذي خلقته شرم الشيخ على مدار السنوات الماضية أصبح يميز المدينة بين المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وكذلك في الأسواق المنافسة في دول المنطقة، حيث تتنوع الأنشطة السياحية ما بين السياحة الترفيهية والبيئية والعلاجية وغيرها.

وأضاف الخبير السياحي أن مصر حرصت في السنوات الأخيرة على إعادة شرم الشيح كوجهة أيضا لسياحة المؤتمرات حيث استضافت العديد من الأحداث والفعاليات العالمية ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP-27، بالإضافة إلى تحويلها إلى مدينة ذكية خضراء.