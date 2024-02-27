وزيرة الخزانة الأمريكية: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، خلال جلسة الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بالفعل على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أن تلك الأموال قد بدأت بالفعل في التدفق.

وفي بيان نُشر على موقع وزارة الخزانة الإلكتروني، أكدت الوزيرة الأمريكية على أهمية تحريك عجلة العائدات المالية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية، مشيدة بالتوصل إلى اتفاق يُسهم في ذلك، ومعبرة عن أملها في استمرار تدفق الأموال بشكل دائم.

وأوضحت يلين أنها قد نوهت مؤخرًا في رسالتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة اتخاذ عدة خطوات لتعزيز الرفاهية الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، من بينها إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتخفيف الحواجز التجارية داخل الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد حيوية لتحقيق تحسين في الوضع الاقتصادي.