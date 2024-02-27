نصائح لخفض الكوليسترول في الدم خلال 30 يومًا

الكوليسترول في الدم من المشاكل الصحية المزعجة التي ينصح الأطباء بسرعة التعامل معها وعدم إهمالها حتى لا تزداد المشكلة الصحية سوء.

ويعتمد علاج ارتفاع الكوليسترول على نظام غذائي معين على الشخص اتباعه إلى جانب الأدوية، وفي حالة انتظام الشخص على الاكل الصحي والادوية تكون النتيجة مرضية فهناك نطام يحتاج 30 يوما يعتبر خطة علاجية يمكنها خفض الكوليسترول في هذه المدة فقط.

-نصائح لخفض الكوليسترول في الدم في مدة قصيرة:

اتباع حمية البحر المتوسط:

وهو نظام غني بالفواكه والخضروات والبقوليات والحبو الكاملة منها المكسرات والاسماك واستبدال الدهون بزيت الزيتون ونسبة قليلة مناللحوم الحمراء.

-ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سواء في الجيم او المنزل او المشي بشكل يومي لمدة معينة يساعد في تحسين الصحة العامة وخفض الكوليسترول بشكل سريع.

-الاقلاع عن التدخين:

الاقلاع عن التدخين من اهم الخطوات الصحية التي يجب اتباعها من أجل الصحة العامة ومن اجل عدم تدهور حالة الجسم بسبب ارتفاع الكوليسترول.

-ينصح لمن يعاني من مشكلة ارتفاع الكوليسترول بخفض الوزن واعتمد على الالياف الغذائية لأن الالياف تمنع دخول الدهون والكولسترولإلى مجرى الدم وتحفز الكبد على سحب الكولسترول من الدم.

-مشروبات واطعمة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم:

الشاي الأخضر

عصائر طبيعية بدون سكريات

الجنزبيل

القرفة

الكركم

الحلبة

تناول بعض الفيتامينات

اللوز والمكسرات

الافوكادو

تناول بياض البيض بدون صفار.