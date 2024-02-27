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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يثمن جهود الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ثمن الرئيس السيسي الجهود التى تقوم بها الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والمتلاحقة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري وكذا المواقف والجهود الداعمة للشعب الفلسطيني لتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والدولية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه  بقيام رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

قادة القوات المسلحة رجال القوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة