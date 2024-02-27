ننشر جدول بطولة الأفروعربية لكرة الطائرة جلوس بعد التعديل

أجرت اللجنة المنظمة للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بعض التعديلات على جدول البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وتم تقسيم الفريق المشاركة في البطولة وعدد 12 إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أندية.

ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد "الذهاب فقط".، والفائز يحصد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة غدًا الأربعاء، بلقاء محمد بوضياف بنظيره فريندشيب في الساعة الواحدة ظهرًا، ثم لقاء الرياض والسلاوية في الساعة الثانية والنصف، ويلتقي المستقبل بني غازي بنظيره فريندشيب في الساعة الرابعة عصرًا.

ثم يقام حفل الافتتاح في الساعة السادسة، مساءً يليه لقاء الشرقية للدخان وعين مران في الساعة السابعة يليه لقاء المدينة المنورة وقرضابية سرت في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتتختتم مواجهات اليوم الأول بمواجهة الرياض وطرابلس في الساعة العاشرة مساءً.

وتستأنف لقاءات الدور التمهيدي يوم الخميس المقبل، بمواجهة جيزاكا وعين مران في الساعة 11.30 صباحًا، ثم لقاء وسام المجد وقرضابية سرت في الساعة الواحدة ظهرًا، ويواجه السلاوية نظيره طرابلس في الساعة الثانية والنصف.

ويواجه المستقبل بني غازي نظيره محمد بوضياف في الساعة الرابعة، ويليه لقاء جيزاكا والشرقية للدخان في الساعة الخامسة والنصف وأخيرًا لقاء وسام المجد والمدينة المنورة في الساعة السابعة مساءً.

ويقام حفل الافتتاح في السادسة من مساء غداً الأربعاء.

من جانبه أعرب إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوى الإعاقة عن سعادته الكبيرة لحرص العديد من الدول على المشاركة والتواجد في هذا الحدث العربي والإفريقي.

وأضاف حسنين قائلا لابد من توجيه الشكر للدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية مؤكداً ان الفقير يحرص دائما على دعم الرياضة العربية ولا يبخل بأى جهد في سبيل تطوير اللعبة على الصعيد العربي والدولي.



وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة سلسة اجتماعتها من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات قبل إنطلاق هذا الحدث.

وتشهد الاجتماعات حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.