افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم ، معرض مكافحة الغلاء “أهلاً رمضان” والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والإستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها نسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 % عن مثيلاتها بالسوق.

أشاد محافظ الشرقية بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكداً على ضرورة استمرار تزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفيركافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار. كما ثمن المحافظ مشاركة كبار التجار والعارضين بمعارض أهلاً رمضان والمقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الإسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسب تصل إلى 20% .

حضر الافتتاح الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ ، وأيمن رضا عبدالله الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان

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