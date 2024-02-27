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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين للمسابقة العالمية الـ31 في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بمقر بالمديريات الإقليمية وذلك لفرع : الأسرة القرآنية: (حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الشروط هي: ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 / 3 / 2024م.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

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