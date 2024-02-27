«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين للمسابقة العالمية الـ31 في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بمقر بالمديريات الإقليمية وذلك لفرع : الأسرة القرآنية: (حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الشروط هي: ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 / 3 / 2024م.

وجاءت الأسماء على النحو التالي: