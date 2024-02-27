وزير التعليم العالي يشهد الحفل السنوي العشرين لمؤسسة "خميس" لتكريم أوائل الثانوية العامة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل السنوي العشرين الذي تنظمه مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، لتكريم أوائل الثانوية العامة في إطار برنامج "رعاية المائة أوائل الثانوية العامة".

وجاء ذلك بحضور ياسمين خميس وفريدة خميس والأستاذ محمد خميس، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، ولفيف من مُمثلي الشركات ومجتمع الصناعة وأولياء الأمور والطلاب.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي أننا نعيش لحظة من لحظات الحصاد والإنجاز، حيث نمتلك تطلعات وآمال كبيرة لمستقبل الطلاب حتي يساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم، مؤكدًا أهمية استمرارهم في العمل وتطوير أنفسهم، وأن يواصلوا تفوقهم في جامعاتهم، ويستمروا في الاجتهاد الدائم والعمل الدؤوب مُتسلحين بالحماس والطاقة الهائلة، والرغبة في تحقيق الذات، بحيث تكون ثمرة ذلك المزيد من النجاح.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالدعم الذي تقدمه المؤسسة للطلاب المُتفوقين والنوابغ، وذلك في إطار دورها المُجتمعي الذي تقوم به، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة في دعم وتطوير التعليم، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الأوائل، وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، وأن يواصلوا التفوق في السنوات القادمة.

وأشارت ياسمين خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خميس لتنمية المجتمع إلى أنه يجب استمرار الطلاب في الاجتهاد والعمل لكي يصلوا إلى النجاح والريادة، مقدمة النصيحة للطلاب بأن يستمروا في تفوقهم وسعيهم لتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

وأكدت استمرار المؤسسة في تقديم الدعم للطلاب، وقدمت الشكر لأولياء الأمور على دورهم الهام في توفير البيئة المُناسبة لتفوق أبنائهم.

وفي الختام، تم تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات تقدير نظير تفوقهم خلال دراستهم.

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