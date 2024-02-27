مجلس جامعة بني سويف يكرم طلاب كلية الطب البشري المتميزين رياضيا وأدبيا

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 230، المنعقدة صباح اليوم، طلاب كلية الطب البشري المتميزين في المجال الرياضي والأدبي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

شمل التكريم الطالب حسين احمد مصطفي الفائز بالمركز الأول ببطولة العالم للقوة البدنية، والطالب محمد عصام سيد الحاصل على مركز متقدم في بطولة العالم للكونغو فو ، والطالبة دعاء ثابت مؤمن الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجامعات المصرية للكونغو فو.

و في المجال الأدبي تكريم الطالبة ريهام محمد شعبان مؤلفة كتاب " حكاية أرض فلسطين" والذي شارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والطالبة نرمين محمد ثابت الحاصلة على المركز السابع في المشروع الوطني للقراءة على مستوي الجمهورية .

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية تكريم المتميزين ودعم الموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب والمراكز المتقدمة في المنافسات والمسابقات المقبلة، وذلك بجانب العمل على تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذجا يحتذى به، مشيرًا إلى أهمية استغلال الطاقات الشبابية واستثمارها بشكل يزيد من مستوى الإبداع والقدرة على المنافسة على كافة المستويات.