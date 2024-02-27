البحث العلمي: الحكومة تقدم الدعم للطلاب منذ إطلاق برنامج «بدايتي» قبل 11 عاما

قالت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنَّ الحكومة تقدم الدعم للطلاب منذ إطلاق برنامج «بدايتي» قبل 11 عاما، موضحة أنَّ البرنامج كان نقطة انطلاق الطالب نحو تحويل فكرته إلى كيان على أرض الواقع يدعم احتياجات الدولة في مجال محدد.

وأضافت القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الحكومة أعلنت نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 و2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العالية، في إطار دعم المشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة الابتكارية طبقًا لرؤية مصر 2030 والدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية.

وتابعت أنَّ الأكاديمية يتمثل دورها في تجميع الطلاب تحت مجموعة واحدة بهدف تلاقي الأفكار، وان الدعم الحكومي يكون بصورة فردية للطالب أو في صورة مجموعات من الجامعات المختلفة حال العمل على فكرة واحدة.

وأشارت القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أنَّ دعم الحكومة لمشروعات الطلاب يكون في صورة متكاملة، إذ أنّها تدعم البحث أو الفكرة التي يقدمها الطالب لتكون فكرة نواة لشركة ناشئة أو مشروع كبير.