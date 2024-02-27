اليونيفيل: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يعرض الحل السياسي للخطر

قالت رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وقائدها العام أرولدو لازارو، إن تصعيد تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الأخيرة قد يعرض للخطر إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع.

ودعا رئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في لبنان جميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية في محاولة لمنع المزيد من التصعيد"، ودعت إلى "الحفاظ على أمن سكان المنطقة".



وقال لازارو في بيان الثلاثاء “الأيام الماضية شهدت تحولا مقلقا في تبادل إطلاق النار”، مشيرا إلى أن "هذا النزاع قد أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة”، كما “عرض سبل العيش للخطر وغير حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق”.

وأضاف “مع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعا وتكثيفا للضربات”.

وقال “واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحل السياسي لهذا النزاع للخطر”.