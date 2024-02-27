"العمل": متابعة تنفيذ برامج تدريبية مجانية على مهن يحتاجها السوق لشباب أسوان

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان، البرامج التدريبية المجانية المنفذة بمراكز التدريب التابعة لها، والتي تقدمها من أجل تحسين المستوى المهاري للشباب في المهن الأكثر طلبا في سوق العمل الداخلي والخارجي، على مختلف المهن بمركز تدريب مهني المحمودية للخطة المحلية التدريبية للعام المالي 2023- 2024، وذلك لطلاب التعليم الفني الصناعي، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم، ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان.

وبدأت التدريبات في 6 ورش تدريبية بمهن (الطاقة الشمسية، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والريسيفر، وصيانة الأجهزة المنزلية، وكهرباء المنازل، والملابس الجاهزة).

كما يجرى حاليا تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي على مهنة الملابس الجاهزة، وبرنامج تدريبي في باقي المهن بواقع 120 متدربا يتم ترشيحهم لرفع المستوى المهاري لطلبة التعليم الفني الصناعي.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك التدريبات فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين ليتم من خلالها تخريج كوادر مهنية قادرة على دخول سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بخلق فرص عمل ذاتية له واستثمار ما تم اكتسابه من مهارات التدريب التي تؤهلهم لممارسة نشاط مهني يدر عليهم دخل مناسب.

وأضاف مدير المديرية أنه يجري حاليا التنسيق بين الجهتين لتنفيذ برامج أخرى في الفترة المقبلة على مجموعة من المهن مثل التبريد والتكييف، برامج الحاسب الآلي، اللغات الأجنبية وذلك لتأهيل طلاب التعليم الصناعي بشكل جيد ومتكامل وهو ما يسعى إليه برنامج مهني 2030 التي أطلقته الوزارة مؤخراً برعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل حتى يصبح الفني قادراً على العمل بالداخل وبالخارج.

FB_IMG_1709027082637

FB_IMG_1709027080651

FB_IMG_1709027078482

FB_IMG_1709027076495

FB_IMG_1709027074478

FB_IMG_1709027072527

FB_IMG_1709027070603

FB_IMG_1709027068777

FB_IMG_1709027066825