بعد زيارتها لمستشفيات أسوان.. برلمانية تكشف توصيات صحة النواب

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ إنه بعد تقديم عدة طلبات إحاطة قررت لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة مستشفيات أسوان.

وقدمت اللجنة انطباعاتها عن الزيارة وتم عمل تقرير واف بالمشاكل التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة تقديمه للدكتور وزير الصحة الذي أرسل لجنة مكونة من الدكتور أحمد سعفان نائب وزير الصحة والدكتور أنور إسماعيل نائب الوزير للمشروعات القومية والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وتم زيارة مستشفيات كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، والتأمين الصحي بأسوان ومستشفى السباعية بأدفو.

وأثنت النائبة على نتائج الزيارة موضحة أنها أسفرت عن تشكيل لجنة لفرش وتجهيز مستشفى دراو وكوم أمبو، ثم مستشفى السباعية ونصر النوبة يليها ثم بعض الوحدات الصحية والوحدة الصحية بالبصيلية.

وجار دخولها الخدمة (هيئة التأمين الصحي الشامل)، بالإضافة لتوفير الاعتماد المالي لمستشفى التأمين الصحي الشامل بعد توقفها من 2018، كما صدر قرار بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسوان.