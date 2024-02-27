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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة فنية مع اللاعبين

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين على هامش مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية لاستعادة الانتصارات في الدوري وغلق ملف الكونفدرالية مؤقتاً . 
كما شرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم ومنح لاعبيه بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوزيه جوميز الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى