بالفيديو| الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار ببعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا نسبيا في قيم درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا تستمر لمدة 24 ساعة فقط.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة على المناطق الشمالية والمطلة على البحر المتوسط، وبالتالي سكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم في المناطق الشمالية، لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت، أن هناك نشاطا نسبيا في سرعات الرياح في محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور.

وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ غدًا الأربعاء، في الارتفاع مرة أخرى، وتصل ذروة الارتفاع يومي الخميس والجمعة، وتسجل العظمى في يوم الجمعة 28 درجة مئوية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من بعد هذا الارتفاع، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من الأسبوع المقبل.