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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: 29878 شهيداً وأكثر من 70 ألف جريح منذ اندلاع الحرب

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي إلي 29878 شهيدا، و70215 شخصًا أصيبوا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 فلسطينياً و172 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل إذا حال استمر الارتفاع في حصيلة الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدا أنها وافقت على وقف العدوان ضد غزة خلال شهر رمضان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل، تخاطر بخسارة الدعم العالمي إذا استمر الارتفاع بأعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة، وقف إطلاق النار المؤقت في القطاع قد يساعد باتجاه حل الدولتين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال بايدن إن إسرائيل، وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، كما أنها تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قبل البدء في عملية عسكرية، للقضاء على ما تبقى من حماس.

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