بالفيديو.. الزراعة: منافذنا تغطي الجمهورية ولدينا 274 منفذا استهلاكيا بالمحافظات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لها أكثر من 274 منفذا استهلاكيا فضلا عن مجموعة من المنافذ المتحركة من أجل الوصول لكل المناطق النائية، والتي تضم عددا كثيفا من السكان التي يصعب إقامة منافذ ثابتة بها.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في الأسواق لتوفير السلع المختلفة، مثل منافذ وزارة التموين ومعارض «أهلا رمضان»، مشيرا إلى أن منافذ وزارة الزراعة تغطي كل أنحاء الجمهورية، وتتواجد في الميادين الرئيسية أو بجانب مديريات «الزراعة»، وبالتالي سهل الوصول إليها، وتكون معروفة وثابتة طوال العام.

وواصل: «إننا لا نبيع للمستهلك سلعة بديلة بسعر أقل من غيرها الموجودة بالسوق فقط، بل أيضا نوفر مكان لبيع سلع المنتجين أنفسهم، وذلك من خلال مبادرة «خير مزارعنا لأهلينا» التي أطلقتها وزارة الزراعة وجمعية الإصلاح الزراعية وجميعة تعزيز قدرات المزارعين، إذ تهدف إلى فتح فرصة للمنتج بعرض منتجاته بصورة عالية الجودة ومواصفات جيدة وسعر مناسب، وهذا الأمر يعد مصدر جيد لخدمة المنتج والمستهلك في آن واحد».