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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بتعذيب ابنة زوجته الرضيعة بالطالبية

تعبيرية
تعبيرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على كهربائي المتهم بتعذيب ابنة زوجته الرضيعة والتسبب في إصابتها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "لؤلؤ" طفلة عام ونصف وبها آثار تعذيب وكدمات متفرقة وحالتها العامة غير مستقرة ومقيمة بمنطقة الكونيسة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع والدة المصابة أفادت بتعدي زوجها على الطفلة، وأضافت بأن الطفلة ليست ابنته وهي من زوجها الأول، حيث قام المتهم بتقييدها من قدميها بحبل والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التعدى عليها بالضرب النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة تعدى عليها بالضرب تعذيب ابنه داخل شقة سكنية ضبط المتهم قسم شرطة الطالبية مديرية امن الجيزة مباحث قسم شرطة الطالبية